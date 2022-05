Trotz Krieg: Raiffeisen International kann Gewinn kräftig steigern

Die Raiffeisen Bank International hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bisher gut verkraftet und begründet dies mit "umsichtigem Risikomanagement".

RBI-Chef Johann Strobl sagt: „Unsere Bank in der Ukraine hat trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen ihren operativen Betrieb nie unterbrechen müssen. Als Marktführerin im Agrarsektor hat sie die für das Land so wichtige Getreideaussaat maßgeblich finanziert. In Russland haben wir seit Kriegsbeginn unser Neugeschäft weitgehend eingestellt. Wir treiben die Evaluierung unserer strategischen Optionen, die auch einen geordneten Rückzug aus Russland beinhalten, konsequent voran.“