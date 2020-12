Trendforscher: "Mut in Politik und Wirtschaft ist 2021 gefragter denn je"

Welche Systeme denn dann?

Jene Systeme, die verstehen, vernetzt und komplex zu agieren und in denen sich Kreativität entfalten kann. Schließlich geht es darum, nicht Systemen zu dienen, sondern den Menschen. China hat supertolle Smart-Cities, wo alles vernetzt und überwacht ist. Aber wollen Sie dort leben?

In den USA findet 2021 ein Machtwechsel statt. Das Land hat mit enormen sozialen Problemen zu kämpfen. Steuern die USA auf einen Abgrund zu?

Meine Vermutung ist: Nein. Weil das Land über einen einzigartigen unternehmerischen Grundspirit verfügt. Und die USA beheimaten nach wie vor die großen globalen Leitbetriebe für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Das wird für eine enorme Dynamik sorgen.

Und wo steht da Europa?

Die Gegenwart ist dominiert von einer Technologie, die in den USA entwickelt und von den Asiaten erfolgreich kopiert und adaptiert wurde. In Sachen Technologie ist da jedenfalls nichts mehr aufzuholen. Der Zug ist längst abgefahren. Die Zukunft Europas liegt woanders. In der Ökologie und in der Rolle des Menschen in einer kreativen Umwelt. Sehen Sie sich nur den Gesundheitssektor an. Der erste Impfstoff kommt aus Europa.

Hat der Nationalismus in Europa noch eine Zukunft?

In Zeiten der Krise mögen hierarchische Strukturen wie etwa das System Orban im Aufwind sein. Die Zukunft ist das aber nicht. Bei unseren Studien in den vergangenen Jahren sehen wir ganz klar, dass rund ein Fünftel der Jugendlichen bereits ein globales Bewusstsein hat. Trend steigend. Das ist viel und eine Entwicklung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Diese Generation wird schon europäisch denken.