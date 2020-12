So wird 2021: Was Zukunftsforscher, Astrologin und Medium voraussagen

Laut ihm wandern immer mehr Lebens- und Wirtschaftsbereiche (Handel, Dienstleistungen, Bildung etc.) vom analogen in den virtuellen Raum. „Ob Shopping, Gastronomie oder Unterhaltung – die Ware kommt immer öfter zum Kunden, also der Burger zum Couch Potato“, sagt der gebürtige Tiroler.

„In der Pandemie wurde plötzlich Alltag, wogegen sich viele Unternehmen vorher jahrelang gewehrt hatten: Homeoffice. Dieses wird auch nach überstandener Pandemie bleiben, als Teil des multilokalen Arbeitens – Grundformel: 2-3-2, also zwei Tage Homeoffice, drei Tage Büro, zwei Tage frei. Büroflächen schrumpfen, der Mensch wird zum digitalen Nomaden. Unsere Gesellschaft wird ortlos“, meint Reiter.