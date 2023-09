Trend zum Espresso: Kaffee bleibt beliebtestes Getränk

Textilien und Sportartikel bleiben wichtiges Standbein

Aber auch das Non-Food-Geschäft bleibe ein wichtiges Standbein. Anpassungen will man beim Sortiment in den einzelnen Vertriebsschienen vornehmen. In den Filialen soll es auch weiterhin wöchentlich neue Produkte geben. Der Fokus werde dabei auf Textilien liegen, sagte Hofstädter.

Auch in den rund 5.000 Regalen, die Tchibo in den Supermärkten von Spar und Rewe unterhält, werde man das Sortiment besser auf die Kundenbedürfnisse abstimmen. Online, wo auch Möbel und Sportartikel gut gehen, soll weiterhin ein breites Sortiment angeboten werden.

➤ Mehr lesen: Kaffee bald Luxusgut? Wie der Klimawandel den Kaffeebohnen zusetzt

Nachhaltigkeit

Auch im Bereich der Nachhaltigkeit will Tchibo seine Bemühungen verstärken. Bis 2025 soll der Kaffee zu hundert Prozent aus verantwortungsvollen Quellen bezogen werden. Schon heute halte man bei Fair-Trade-Kaffe in Österreich einen Marktanteil von 70 Prozent, sagte Hofstädter. Initiativen, wie das Pfandsystem myCoffeeCup, das in Wiener Filialen für den Coffee to go gestetet wird, werden fortgesetzt. Beim Transport des Kaffees am Seeweg will man langfristig auf emissionsfreie Schifffahrt setzen. Dazu wurden mit anderen Händlern eine Allianz gebildet.

Die Anzahl der Tchibo-Filialen hat sich 2022 in Österreich um drei auf insgesamt 126 erhöht. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen hierzulande rund 900 Mitarbeiter.