Transporteure kritisieren neues Gesetz über Erneuerbare Energien

Scharfe Kritik am geplanten Erneuerbaren-Energie-Gesetz Verkehr (EEGV) des Verkehrsministeriums kommt von Alexander Klacska. Der Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer, der 40.000 Mitgliedsbetriebe mit 220.000 Beschäftigten vertritt, warnt vor einer Übererfüllung („Goldplating“) von EU-Vorgaben.

„Der Gesetzesentwurf ist nicht nur ein Goldplating, das ist schon Platinplating mit Diamanten“, sagte Klacska am Donnerstag. Der Gesetzesentwurf betrifft die Umsetzung der EU-Richtlinie Erneuerbare-Energie RED III. Er sieht vor, dass Österreich bis 2030 bereits 35 Prozent der fossilen Energie durch Erneuerbare substituieren muss – die EU verlangt nur 29 Prozent. Während die EU-Richtlinie 2030 endet, so Klacska, schreibe der österreichische Entwurf die Vorgaben bis 2035 fort – mit einer Substitutionsquote von 65 Prozent.

Bereits ab 1. Jänner 2027 sollen Inverkehrbringer fossiler Treib- und Brennstoffe verpflichtet werden, 18 Prozent ihrer Energie durch Erneuerbare zu ersetzen.

„Das ist ein Extragesetz für den Verkehr und sorgt für große Unruhe. Da wird die Wirtschaft in Geiselhaft genommen“, kritisiert Klacska. „Wir wussten schon, dass dieses Gesetz kommt, aber wir wussten nicht, dass das Gesetz so kommt. Wir können einen Frontalangriff auf die österreichische Wirtschaft über die Energiepreise nicht akzeptieren.“