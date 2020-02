Transitforum fordert Abschaffung des Dieselprivilegs

In dem an den Brief angefügten "Dossier" rechnete das Forum vor, wie hoch der finanzielle Mehraufwand beim Wegfall der Begünstigung für Pendler ausfallen würde. Bei einem angenommenen Verbrauch von fünf Liter Diesel pro 100 Kilometer, würden bei 15.000 Kilometer pro Jahr nur 64,75 Euro Mehrkosten entstehen. Das seien 5,31 Euro im Monat, also um einen "Cappuccino" oder eine "Schachtel Marlboro oder beides".

Gurgiser sparte in dem Brief auch nicht mit Kritik an der EU-Kommissarin Valean, die am Freitag in Innsbruck zu Besuch war. Sie legte dabei Österreich den Austritt aus dem Binnenmarkt nahe, sollte Tirol weiter nicht von den Lkw-Fahrverboten abrücken wollen. Gurgiser stellte ihre Kompetenz infrage, da sie "weder vom Güterverkehr und noch viel weniger von ihren europäischen Verpflichtungen ein Mindestmaß an Kenntnis hat".

Unterdessen wurde in Tirol auch der Ruf nach Blockaden laut. Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger lud in einer Aussendung "alle Parteien, Bürgermeister und Initiativen ein, um überparteiliche Blockaden der Inntal- und Brennerautobahn als Notmaßnahme zu veranstalten". Abwerzger forderte darüber hinaus, dass bestehende Maßnahmen gegen den Transit verschärft werden sollten.