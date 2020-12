Tourismus: Wifo rechnet für heuer mit 37 Prozent weniger Nächtigungen

Nächtigungsminus von 36,1 Prozent

Auch Niederösterreich litt mit einem Nächtigungsminus von 36,1 Prozent spürbar. Bundesländer mit Seen oder Aktivsportangeboten sowie einem dominierenden Anteil Binnenreisender - darunter fallen Kärnten (minus 11 Prozent), Burgenland (minus 12,6 Prozent) und Steiermark (minus 13,3 Prozent) - verbuchten dagegen deutlich geringere Verluste.

Die Coronakrise habe in der Sommersaison überdies das Reiseverhalten der Menschen verändert, schreibt das Wifo weiters. So hätten Orts- und Unterkunftswechsel während einer Reise klar abgenommen. Die Aufenthaltsdauer in heimischen Beherbergungsbetrieben lag im Durchschnitt bei 3,66 Nächten, das waren um 18,6 Prozent mehr als 2019. Mit ein Grund für diese Entwicklung sei gewesen, dass nur kurz im Land bleibende Fernreisende ausgeblieben seien, heißt es in der Analyse.