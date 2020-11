Tourismus: Wer wie viel im Lockdown ersetzt bekommt

Aus Sicht von Hotelierssprecherin Susanne Kraus-Winkler, die selbst zwei Hotels führt, ist eine differenziertere Betrachtung notwendig. Es sei ja nicht so, dass alle Hoteliers und Gastronomen einen Umsatzersatz abholen können. „Viele Saisonbetriebe haben im November traditionell geschlossen, hatten also auch im Vorjahresmonat null Umsatz.“ Sie bekommen also keinen Umsatz erstattet, erläutert die Branchensprecherin. Man müsse überhaupt das große Bild im Auge behalten. Für viele seien die Förderungen im November nur ein Teilaspekt der monatelangen Durststrecke. Etwa bei den Stadthotels, deren Geschäft mehr oder weniger seit März am Boden liegt. Die Hoffnung, dass der Städte- und Kongresstourismus in absehbarer Zeit wieder ins Laufen kommt, sei auch überschaubar. Kraus-Winklers Fazit: „Schaut man sich die Branche im Detail an, kann von einer Überförderung keine Rede sein.“

Die Kosten für den Umsatzersatz im November werden sich laut ersten Schätzungen auf bis zu zwei Milliarden Euro summieren.