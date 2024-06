Tourismus: Vorarlberg schafft den Winter und den Sommer ab

Die Trennung von Sommer- und Wintersaison ist aufgehoben , ebenso Markt- und Produktgrenzen. Mit der Neuausrichtung seien neue Aufgaben für die Dachorganisation Vorarlberg Tourismus verbunden, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Verantwortlichen in Bregenz.

"Tourismus ist eine Querschnittsmaterie", so Tourismusdirektor Christian Schützinger. Man sei eng verbunden mit der Landwirtschaft, mit Kunst, Kultur, Sport, Bildung und Ausbildung und sei daher Mitgestalter des öffentlichen Raums. Der Tourismus lebe aus der Region, sei wichtiger Impulsgeber, gerade in den Tälern, so auch der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP): "Mit jedem neuen Angebot ist auch eine Attraktivitätssteigerung für Einheimische verbunden."

Die Orientierung hin zu 365 Tage im Jahr verfügbaren Angeboten bringe Änderungsbedarf in der Kommunikation mit sich. Menschen suchten und buchten vorwiegend online. "Wir brauchen also immer alle Informationen verfügbar", sagte Schützinger. Eine der Hauptaufgaben sei es daher, "digitale Zwillinge" bereitzustellen.

Statt in Zielgruppen will man künftig in Interessensgruppen denken. Laut einer Potenzialanalyse am Hauptmarkt Deutschland sei die Lust auf Urlaub und Ausgabebereitschaft im heurigen Sommer ungebrochen.

"Wir können mit einem Schuss Optimismus in die Sommersaison gehen", sagte Schützinger mit Blick auf Rückmeldungen zur Buchungslage. Neben Stammgästen erreiche man neue Gästegruppen und verstärkt Einheimische als Gäste. Bemerkbar macht sich auch der Klimawandel: "In heißen Sommern nimmt die Nachfrage in alpinen Regionen zu", so Schützinger. Gantner ergänzte, Vorarlberg könne zudem als sicheres Land und mit guter medizinischer Versorgung punkten.