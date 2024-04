Branchen-Promis setzen neue Initiative zur Zukunft des Tourismus

Für eine starke Tourismuswirtschaft in Österreich haben sich zahlreiche Branchen-Größen zur neuen "Initiative Zukunft Tourismus" (IZT) zusammengeschlossen. Der Startschuss zur bisher größten privaten und parteiunabhängigen Initiative dieser Art erfolgte am Donnerstagabend im Schloss Schönbrunn.

Reitterer und Blagus betonen die Parteiunabhängigkeit: „Wir stehen ausschließlich unseren Mitgliedern nahe, uns liegt nur der Tourismus am Herzen!“

Als Sprecher der Initiative fungieren Paul Blaguss , Chef des gleichnamigen Reiseunternehmens mit 2.000 Beschäftigten, und Michaela Reitterer , Gastgeberin im Boutiquehotel Stadthalle in Wien, die Österreichs Hotellerie als ÖHV-Präsidentin durch Corona führte.

Ins Leben gerufen wurde die Initiative von Austrian Leading Sights , dem Bund Österreichischer Tourismusmanager , den Casinos Austria , dem Flughafen Wien , der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) , dem Österreichischen Reiseverband , Urlaub am Bauernhof und dem Verkehrsbüro .

WIFO-Tourismusexpertin Anna Burton verwies unter anderem auf die Notwendigkeit, die ökonomische wie auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit in der Branche zu erhöhen und Digitalisierung und Innovation voranzutreiben: „Am erfolgversprechendsten ist das natürlich, wenn es in enger Abstimmung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik geschieht“, so Burton.