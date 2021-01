Tourismus: Trotz Urlaubslust sind die Aussichten „katastrophal“

Laut einer market-Umfrage (Anfang Jänner, 1.500 Teilnehmer), ist die Urlaubslust ungebrochen. Demnach will jeder Zweite, der vorigen Winter auf Urlaub gefahren ist, dies auch heuer tun. Ab wann das wieder möglich ist, entscheidet sich aber erst. Zwei Drittel der Betriebe rechnen diese Saison mit einem Umsatzminus von bis zu 50 Prozent, die Auslastungserwartungen liegen bei 30 Prozent. „Katastrophale Zahlen, die ich nicht schönreden kann“, so market-Chef David Pfarrhofer. Um doch noch etwas Positives zu sagen: Die Stammkundschaft bleibt Österreich auch in Coronazeiten treu, so das Umfrageergebnis.