Alte Klischees und der "Glücksfall Wurst"

Die Touristiker wissen, wo die Musik spielt. In Asien, wo sich immer mehr Menschen einen Urlaub leisten. Dagegen sind große Zuwächse bei Gästen aus Osteuropa schon "gegessen", sagt Petra Stolba, Chefin der Österreich Werbung, auf der ITB, der größten Tourismusmesse der Welt. Diese geht diese Woche in Berlin über die Bühne. Österreich will nun also neue Gäste aus Asien umgarnen – mit alten Klischees wie Mozart und Sissi. Aber auch mit der hohen Lebensqualität in Österreich. Angesichts der schlechten Luft in Städten wie Peking ein Verkaufsargument.

Am leichtesten erreicht man Asiaten aber über Kunst, im speziellen Musik, sind sich alle auf der ITB einig. Mozart und "The Sound of Music" lauten die Stichworte. Davon kann das Land Salzburg mit jährlich 350.000 asiatischen Gästen ein Lied singen. "Ausgabefreudig" seien die Japaner, Chinesen und Koreaner, verweist Salzburg-Land-Tourismus-Chef Leo Bauernberger auf klingende Kassen in der Getreidegasse. Wegen der Natur kommen die wenigsten. Und geht dann doch einmal eine asiatische Reisegruppe wandern, muss man etwa die doppelte Zeit für die Wegstrecke einrechnen, "weil sie dauernd stehen bleiben und fotografieren", so Bauernberger.