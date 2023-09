Tortenattacke gegen Ryanair-Chef O'Leary in Brüssel

Umweltaktivisten haben den Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O'Leary, am Donnerstag in Brüssel "getortet", also mit Torten attackiert. "Willkommen in Belgien", rief eine Aktivistin, als sie dem Konzernboss ihre Torte ins Gesicht drückte, wie auf Bildern der belgischen Sender LN24 und RTL Info zu sehen war. "Stopp die Verschmutzung", rief die andere Aktivistin, während sie den 62-jährigen Unternehmer mit dem Kuchen traktierte.

O'Leary stand bei der Tortenattacke vor dem Brüsseler EU-Kommissionsgebäude neben einer Pappfigur, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen abbildete. Er wollte gerade in einem Ein-Mann-Protest seinerseits gegen zahlreiche Fluglotsenstreiks in der EU demonstrieren, die das Geschäft von Ryanair beeinträchtigen.

➤ Mehr lesen: Flüge nach Sardinien gecancelt: Streit zwischen Rom und Ryanair eskaliert

Auf die Tortenattacke reagierte er mit einem Lachen, wischte sich den Schlagobers aus dem Gesicht und bat dann einen Mitarbeiter, für die Reinigung seines Anzugs zu sorgen.

Später veröffentlichte er im Onlinedienst X (vormals Twitter) ein Foto von sich im beschmierten Zustand und folgendem Text: "Die Passagiere sind so zufrieden" mit den neuen Ryanair-Verbindungen, "dass sie das mit Kuchen feiern".