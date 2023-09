Neue Flugverbindungen von Austrian und Ryanair

Auch mit Blick auf die neue Destination Treviso, die mit dem Auto in rund sechseinhalb Stunden oder mit dem Zug in acht Stunden von Wien aus erreichbar ist, zeigte sich Wilson "nicht allzu besorgt" über mögliche Vorstöße aus der Politik, die Umweltauflagen für den Flugverkehr zu verschärfen. In Frankreich etwa sind kurze Inlandsflüge seit dem heurigen Frühjahr verboten, wenn es eine direkte Bahnverbindung in weniger als zweieinhalb Stunden gibt.

2023 will Ryanair mehr als 6,2 Millionen Passagiere ab Wien befördern. Im Vorjahr war die irische Fluglinie mit ihrer Lauda-Tochter mit rund fünf Millionen Passagieren die Nummer zwei am Flughafen Wien, hinter der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) mit etwa 11 Millionen und vor Wizz Air mit 1,6 Millionen Passagieren. Ryanair-CEO Wilson bekräftigte die Absicht, die AUA in den nächsten Jahren zu überholen. Abhängig von der Entwicklung der Flughafengebühren sei dies in einigen Jahren möglich, zeigte er sich überzeugt.