Flüge nach Sardinien gecancelt: Streit zwischen Rom und Ryanair eskaliert

Ein Streit zwischen der italienischen Regierung und Ryanair wegen Maßnahmen des Kabinetts zur Eindämmung teurer Binnenflüge eskaliert. Als Antwort an die Regierung in Rom kündigte der irische Billigflieger am Donnerstag die Kürzung der Flugverbindungen nach Sardinien an. Zehn Prozent der Winterflüge nach Sardinien wurden gecancelt.

➤ Mehr lesen: Neue Flugverbindungen von Austrian und Ryanair

Die italienische Regierung hat nach wiederholten Protesten von Verbraucherschutzverbänden gegen die hohen Preise für Inlandsflüge, insbesondere nach Sardinien und Sizilien, eine Maßnahme zur Begrenzung der Flugpreise ergriffen.

Die Fluggesellschaften lehnen diese Maßnahme jedoch ab und drohen mit Protesten in Brüssel.