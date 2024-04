Top-Verdiener und Gewerkschafts-Karrieristen: Die Macher hinter dem AUA-Streik

Sie sind es, die den Frust der Passagiere direkt abbekommen. An den Check-in-Schaltern, den Gates und im Service-Center, wo rund um den Streik Tausende Anfragen bewältigt werden mussten – 20-mal mehr Anrufe als in Normalzeiten. Während die Streikenden großteils zu Hause blieben.

„Wir sind für gerechte Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen. Aber für Lohnforderungen zwischen 26 und fast 50 Prozent, also 40 Prozent im Durchschnitt, hat bei uns niemand Verständnis“, macht einer der knapp 3000 kaufmännisch-technischen Mitarbeiter im Gespräch mit dem KURIER seinem Ärger Luft.

„Wir müssen die zu Recht empörten Kunden beruhigen und servicieren und haben richtig viel Stress. Aber verdienen nur einen Bruchteil der Piloten-Gagen“, sagt eine Mitarbeiterin am Check-in. Die Gehälter am Boden sind Meilen entfernt von den Einkommen an Bord und liegen im Schnitt bei knapp 2800 Euro brutto, 14-mal im Jahr.

Zum Vergleich:

Co-Piloten im ersten Dienstjahr verdienen derzeit mehr als 68.000 Euro brutto übers Jahr, gefordert werden knapp 100.000 Euro. Solche Lohnerhöhungen im Cockpit entsprächen in etwa dem Jahresgehalt von Flugbegleitern.