Top-Ökonomin warnt Politik: "Es sollten keine teuren Wahlzuckerl verteilt werden"

Birgit Niessner

ist seit Herbst 2021 Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Nationalbank, gemeinhin als „Chefökonomin“ bezeichnet. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei der Raiffeisenbank International und in der Erste Group tätig. Vor ihrer Bank-Karriere war sie 10 Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und ist Präsidentin von CARE Österreich. Niessner hat an der WU Wien und an der London School of Economics studiert. Die Hobbys der zweifachen Mutter: Lesen, Reisen, Berge