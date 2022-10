Top-Manager wird neuer Chef der Spanischen Hofreitschule

Diesmal hat sich die Parteipolitik ganz offensichtlich nicht eingemischt. Alfred Hudler, einer der besten Marketing-Manager des Landes, wurde am Mittwoch vom Aufsichtsrat zum neuen Chef der Spanischen Hofreitschule bestellt.

Der Schwerpunkt in der Ausschreibung lag nicht auf Pferde-Wissen, davon gibt es im Unternehmen ausreichend. Der neue Chef sollte Führungserfahrung bei Unternehmen vergleichbarer Größe haben, betriebswirtschaftliches Know-how mitbringen und ein Profi in Produktentwicklung, Marketing und Sales sein, mit Erfahrung auf internationalen Märkten.

Alle diese Kriterien erfüllt Alfred Hudler perfekt. Der charismatische 63-Jährige bringt jahrzehntelange Erfahrung als Vorstand einer traditionellen österreichischen Unternehmensgruppe mit. Er begann 1991 bei Vöslauer und wurde vier Jahre später bereits Vorstandsvorsitzender. Er schaffte es, den Marktanteil von 15 auf 40 Prozent zu steigern und die langjährige Nummer eins (Römerquelle) zu überholen. Die biedere Marke Vöslauer wurde unter ihm international und glamourös, Hudler holte Superstars wie Claudia Schiffer als Testimonials.

2018 wechselte Hudler als Vorstandssprecher in den Mutterkonzern Ottakringer. Sein Vorstandsvertrag war im Vorjahr ausgelaufen. Hudler blieb als Berater weiter an Bord. Der ehemalige Leistungssportler hat als Manager auch Qualitäten als Teamplayer, seine Erfahrungen als Coach im Teamsport wird er in der Hofreitschule gut brauchen können. Hudler war Profi-Handballer und Nationalspieler.

Professionalisierung

Sein Job ist es nun, die alt ehrwürdige Institution Hofreitschule zu professionalisieren und Ruhe in das Unternehmen zu bringen. Die Stimmung im Unternehmen hatte sich unter Sonja Klima extrem verschlechtert. Der internationale Berater EY durchleuchtete die Hofreitschule und konstatierte viel Handlungsbedarf. Sowohl in der Positionierung nach außen als auch intern. So wurden klare Ziele und eine Mehrjahresplanung für alle Abteilungen empfohlen, ein überarbeitetes Organigramm mit klaren Aufgabenverteilungen, Implementierung eines Prozessmanagements und die Einführung einer, beim Aufsichtsrat angesiedelten, internen Revision.

Sowohl EY als auch der Rechnungshof hatten eine Straffung der Strukturen und Kosteneffizienz empfohlen. Wichtig sei, summierte EY, die Balance zwischen exzellenter traditioneller Reitkunst und modernem Angebot zu finden. Für die Unternehmensgröße sei ein Geschäftsführer ausreichend, neben dem aber eine starke, zweite Führungsebene installiert werden soll. Das Vier-Augen-Prinzip funktioniert mit einem Prokuristen.