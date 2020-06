Tolles Treibes bei Staatsanleihen

Bonds aus Portugal, Irland, Spanien oder Italien bringen zwar nicht ganz so üppige Renditen wie der fette Grieche. Doch auch hier kann man weitaus bessere Erträge erzielen als beim Sparbuch.

Die Rendite der 10-Jahres-Schuldverschreibungen von Portugal liegen derzeit beispielsweise bei 13,5 Prozent. Freilich gilt auch hier zu bedenken, dass ein kompletter Zahlungsausfall durchaus im Bereich des Möglichen ist. Denn Experten sind sich uneins, ob Portugal, das ja ebenfalls unter dem Euro-Rettungsschirm Platz genommen hat, eine Staatspleite wird abwenden können.

Die Renditen des einst keltischen Tigers Irland, ebenfalls vom Rettungsschirm beschützt, liegen derzeit bei rund acht Prozent. Dublin, so die Meinung am Markt, wird es aber wohl schaffen, sich am eigenen Schopf aus der Verschuldungskrise zu ziehen.

Etlichen Anlegern sind diese Anleihen aber momentan zu heiß. In den vergangenen Wochen steuerten sie deshalb in Scharen sichere Anleihen-Häfen wie die USA oder Deutschland an. Dies führte so weit, dass Deutschland zuletzt sogar fürs Schuldenmachen bezahlt wurde. Berlin sammelte Anfang Jänner bei einer Auktion von Sechs-Monats-Papieren 3,9 Milliarden Euro ein. Anders als üblich musste es die Investoren dafür aber nicht mit Zinsen belohnen, sondern strich sogar eine Prämie von 240.000 Euro von den Anlegern ein.