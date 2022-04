Tojners Montana Tech steigerte Gewinn 2021 kräftiger als den Umsatz

Die Industriegruppe Montana Tech Components (MTC) des österreichischen Unternehmers und Investors Michael Tojner hat im Vorjahr in einem schwierigen Umfeld den Umsatz um ein Achtel und den Nettogewinn um 77 Prozent gesteigert. Für die Zukunft sieht sich MTC in einer gefestigten Position und erwartet ein Beibehalten des Profitabilitätsniveaus. Den Wachstumspfad werde man durch laufende Produktionserweiterungen in allen drei Divisionen auch 2022 fortsetzen, hieß es am Freitag.