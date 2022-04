Tojners Montana Aerospace will Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro steigern

Die an der Schweizer B√∂rse SIX notierte Montana Aerospace des √∂sterreichischen Investors Michael Tojner peilt dank einer wieder lebhafteren Nachfrage gro√üer Flugzeughersteller f√ľr heuer weiterhin einen kr√§ftigen Umsatzanstieg auf 1,1 Mrd. Euro an. Dieser solle Gro√üteils durch organisches Wachstum und zu rund einem Achtel auf anorganisches Wachstum entfallen, erkl√§rte das Unternehmen am Montag. 2021 legten die Ums√§tze um 25 Prozent auf 790 Mio. Euro zu.

Der operative Verlust (EBIT) lag zu Jahresende bei 25,8 Mio. Euro, nach einem Minus von 39,9 Mio. Euro im Jahr davor. Das weiterhin negative Finanzergebnis verbesserte sich auf -17,7 (-21,3) Mio. Euro. Der Periodenverlust lag bei 49,4 Mio. nach minus 57,7 Mio. Euro.

Beim bereinigten EBITDA - ohne Kosten rund um den im Mai 2021 erfolgten B√∂rsengang sowie Kosten f√ľr einen Rechtsstreit sowie f√ľr ein Management-Aktienprogramm - wurde 2021 ein Anstieg um 25 Prozent auf 56 Mio. Euro erzielt, geht aus dem Gesch√§ftsbericht hervor. F√ľr 2022 rechnet man mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag beim bereinigten EBITDA. Der Besch√§ftigtenstand wuchs voriges Jahr um 766 von 4.788 auf 5.554.