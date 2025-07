Tiefseebergbau: Rest der Welt verhandelt Regeln, USA machen eigene

Der ISA-Exekutivrat hat in den vergangenen Wochen einen Entwurf mit 107 Vorschriften für den Abbau von Rohstoffen am Meeresboden in internationalen Gewässern erstellt. Der Entwurf wird in den kommenden Tagen von der Vollversammlung diskutiert. Ein Konsens wird nun aber bereits seit einem Jahrzehnt gesucht. Ob er diesmal gelingt, ist sehr fraglich.

Wissen über die Tiefsee noch sehr unvollständig

Eisen, NIckel, Kobalt, Kupfer und Mangan sind nur einige der Mineralien, die sich am Grund der Ozeane ablagern - entweder am Rand von hydrothermalen Tiefseequellen, an den Spitzen von Unterwassergebirgen oder in so genannten Manganknollen. An letzteren besteht das größte Interesse. Die etwa faustgroßen Klumpen sind reich an Mineralien und liegen wie Feldfrüchte am Meeresboden. Mit ferngesteuerten, fahrbaren Maschinen kann man sie selbst in Wassertiefen von mehreren Tausend Metern ernten und durch Schläuche in die Höhe pumpen.