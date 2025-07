Tiefsee in Gefahr: Warum Forscher vor Bergbau am Meeresgrund warnen

Der Schlamm, den die riesigen Maschinen aufwühlen, verschwindet nicht einfach. Die Aufwirbelungen können jahrzehntelang in der Wassersäule bleiben. „Das ist wie ein Sandsturm, der 100 Jahre dauert“, erklärt WWF-Experte Georg Scattolin. In der Tiefsee gibt es kaum Strömung. Sie regeneriert sich nur sehr langsam, wenn überhaupt.

Objekte der Begierde sind Manganknollen, metallische Klumpen am Meeresboden in 3.000 bis 6.000 Metern Tiefe. Sie beinhalten Mangan, Kupfer, Nickel oder Kobalt – also viele der Metalle, die zur Herstellung von Smartphones, Laptops und Batterien benötigt werden.