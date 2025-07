Lithiumabbau: Neue Narben für die nachhaltige Wende

Lithium ist längst eine strategische Ressource, die größten Produzenten sind Australien, Chile, China und Argentinien . Eine Studie der East China Normal University und der schwedischen Uni Lund kommt zum Schluss, dass es bis 2030 einen eklatanten Mangel an Lithium geben wird. Der Lithium- Preis verzehnfachte sich nach der Ankündigung des Green Deal in Europa und der massiven Nachfrage aus China und den USA im Jahr 2020. Somit wurde es lukrativ, auch kleinere Vorkommen auszubeuten.

Der Rohstoffabbau steht aber nicht erst seit Beginn der industriellen Lithiumgewinnung vor etwa 50 Jahren in der Kritik.

Auch in Österreich gibt es eine Diskussion , schließlich befindet sich im Bezirk Wolfsberg eines der größten Lithiumvorkommen Europas. Verhindert hat den Abbau bisher nur der Markt: Weil weltweit immer mehr Lithium produziert wurde, stürzte der Preis 2024 wieder auf das Niveau von 2019. Damit rechnet sich die Ausbeutung der Kärntner Mine (vorerst) nicht.

Luftaufnahme der Bingham Canyon Kupfermine in Utah, der größten Grube der Welt.

Moderne Menschen gibt es seit etwa 300.000 Jahren. Die längste Zeit wurden aus Feuerstein und später aus Obsidian scharfkantige Werkzeuge erzeugt. Erst mit der Entdeckung, wie man aus Kupfererz in Lagerfeuern ein formbares Metall herausschmelzen kann, begann die vergleichsweise rasante Entwicklung der Menschheit. Ötzi etwa war bereits im Besitz einer stattlichen Kupferaxt.

Ein Ende des Rohstoffabbaus ist heute nicht in Sicht. „Für die Energiewende brauchen wir ja nicht nur Lithium, sondern auch Kobalt, Nickel, Grafit und seit wenigen Jahren auch seltene Erden wie Neodym“, erklärt Frank Melcher von der Montan-Universität Leoben. Auch wenn seltene Erden gar nicht so selten sind, sagt Melcher, man findet sie aber nur in winzigen Mengen im Gestein.

In Österreich werden ebenfalls zahlreiche Rohstoffe wie Eisenerz, Magnesit, Talk oder Wolfram abgebaut – die Wolfram-Mine Felbertal ist die größte Europas und für rund drei Prozent der Weltproduktion verantwortlich.