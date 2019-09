Thomas-Cook-Pleite: Wie es für Urlauber jetzt weitergeht

Es hatte sich abgezeichnet, um 3 Uhr in der Nacht auf Montag war es fix: Der britische Reisegigant Thomas Cook ist insolvent und stellt das Geschäft ein. In den Reisebüros liefen am Montag die Telefone heiß, zigtausende Kunden fürchten um ihre gebuchten Urlaubsreisen. In Österreich ist Thomas Cook nach TUI und Rewe Touristik der drittgrößte Anbieter von Pauschalreisen. Laut offiziellen Angaben sind aktuell 4.600 Österreicher mit Thomas Cook unterwegs. Allein für Dienstag sind 400 Urlaubsantritte geplant. Gesamt könnten bis zu 15.000 Österreicher auf die eine oder andere Art tangiert sein.