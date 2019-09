Thomas Cook: Österreich-Tochter droht Liquidation, Gläubigern Totalverlust

Die Mega-Pleite des britischen Tourismuskonzerns Thomas Cook und diverser Tochtergesellschaften (unter anderem in Deutschland) schlägt nun auch auf Österreich durch. Heute, Donnerstag, wurde über die Thomas Cook Austria AG ein Konkursverfahren eröffnet. Das Wiener Tochter-Unternehmen der insolventen deutschen Thomas Cook Touristik beschäftigt 57 Mitarbeiter und sitzt laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform auf 37,9 Millionen Euro Schulden. Der Österreich-Ableger tritt auch unter Marke Neckermann-Reisen ( www.neckermann-reisen.at) auf und soll liquidiert werden.

„So wie es ausschaut, wird es einen Antrag auf Schließung des Unternehmens geben“, sagt Insolvenzverwalter Günther Hödl im Gespräch mit dem KURIER. „Nach den ersten Informationen und der Sichtung der Unterlagen wird es wahrscheinlich am Ende keine oder nur eine sehr geringe Quote für die Gläubiger geben.“ Hödl bemühte sich noch am Donnerstag den Geschäftsführer von Thomas Cook Austria zu erreichen. Hödl meint, "die Strukturen von Thomas Cook Austria" hätten sich bereits aufgelöst. Tatsächlich wurde der angemietete und 1350 Quadratmeter große Büro-Sitz in der Wiener Ungargasse längst geschlossen. Am Flughafen Wien hatte das Reisebüro eine Art größeres "Besenkammerl" angemietet.