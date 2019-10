Thomas Cook: Millionenschäden in Griechenland und Spanien

Thomas Cook Austria wird auch nach dem 1. November 2019 keine Reisen mehr durchführen, teilte der Versicherungsabwickler Allianz Partners am Freitag mit. Bisher wurden nur Reisen bis Ende Oktober endgültig abgesagt. „Damit ist klar, dass niemand sich reisebereit halten müsste, sondern Zahlungen an Thomas Cook Austria zurückfordern und bei einem anderen Veranstalter – so gewollt – eine neue Reise buchen kann,“ sagt Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein. Zumindest Pauschaltouristen aus Österreich sollten also keinen finanziellen Schaden davontragen.

Anders sieht die Situation in vielen Hotelbetrieben aus. Allein der griechische Hotelverband rechnet kurzfristig mit Kosten von einer halben Milliarde Euro. Spanien geht von mindestens 200 Millionen Euro aus, davon allein 100 Millionen Euro auf der Urlaubsinsel Mallorca.