Thiem spielt sich auch in der Werbung an die Spitze

Wobei sich im Vorjahr schon eine Wachablöse angekündigt hat. Damals war Marcel Hirscher mit 7,9 Millionen Euro noch die Nummer eins, obwohl er Ende März seine Karriere beendet hat. In seiner letzten vollen Saison hatte es der Skistar noch auf 10,4 Millionen gebracht. In diesem Jahr 2018 hielt Thiem bei fast bescheidenen 3,8 Millionen. Der Tennisstar schaffte den finanziellen Durchbruch im Jahr darauf, als er seinen Wert auf 7,1 Millionen Euro nach oben schraubte.Wobei auch das Ranking der aktuellen Top-3 bald überholt sein dürfte. Denn Kriechmayrs zwei Goldmedaillen in Cortina dürften seinen Werbewert im heurigen Jahr gewaltig steigern. 2019 war er schon Dritter, allerdings mit 4,3 Mio.