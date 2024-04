Teurer Bumerang: Deutsche Autoindustrie gegen Zölle auf E-Autos aus China

Ausgleichszölle könnten sich "bei einem Handelskonflikt entsprechend schnell negativ auswirken". Es bedürfe bezüglich der EU-Antisubventionsuntersuchung "beidseitiger Dialogbereitschaft", forderte Müller. Denn das aktuelle Geschäft mit China sichere "in Deutschland eine große Zahl von Arbeitsplätzen".

Gefahr für grüne Transformation

Ein Handelskonflikt würde laut der VDA-Präsidentin auch die Transformation hin zu Elektromobilität und Digitalisierung gefährden. Denn diese werde auch aus Geldern finanziert, die von der deutschen Autobranche in China erwirtschaftet würden.

Der Marktanteil von Elektroautos aus China in Deutschland stieg laut Welt am Sonntag in den ersten drei Monaten des Jahres auf zehn Prozent. Das zeigt eine Auswertung der Beratungsfirma EY, die der Zeitung vorlag. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres kamen den Angaben zufolge chinesische Automarken noch auf einen Marktanteil von sieben Prozent.