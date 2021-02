Teure Nebengebühren verärgern Handykunden

Verkürzte Laufzeit Nicht alle Tarife werden exakt monatlich abgerechnet. So haben etwa 11 Prozent der Tarife alle 4 Wochen bzw. 28 Tage abgerechnet, fand tarife.at heraus. Gut versteckt wird damit der Tarif öfter als einmal im Kalendermonat abgerechnet. Dadurch ergeben sich Mehrkosten von bis zu 8,6 Prozent. Ein Viertel der Tarife sieht eine 30-Tage-Verrechnungsfrist vor. 4,14 Prozent jährlich und 1,7 Prozent alle 31 Tage.

Web-Bonus Was viele nicht wissen: Wer online einen Tarif abschließt, kommt oft billiger davon. Die durchschnittliche Ersparnis bei 9,4 Prozent der Tarife, wo dies angeboten wird, beträgt 38,88 Euro.

Wunschrufnummer Hier ist offenbar viel Körberlgeld zu holen. Es können die Kategorien "Normal", "Gold" oder "Platin" gewählt werden, was bis zu 1.000 Euro kosten kann.

Urheberrechtsabgabe In Österreich fällt bei einem Smartphone-Kauf eine Urheberrechtsabgabe bzw. Leerkassettenvergütung gemäß Urheberrechtsgesetz an . Manche Anbieter verrechnen dem Kunden drei Euro, die an die Verwertungsgesellschaften gehen.