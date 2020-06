Teure Energiewende? Wirbel um Strompreise

Außerdem, wirft Landesrat Anschober ein, dürfe man die preisdämpfenden Effekte der Erneuerbaren nicht negieren. Eine von ihm in Auftrag gegebene Studie beim Technikum Wien und dem Institut für ZukunftsEnergieSysteme in Saarbrücken beweise, dass der Nimbus, der Fotovoltaik anhefte, nicht zutreffe. Solarstrom sei nämlich nicht teuer, im Gegenteil. Durch den Fotovoltaik-Ausbauboom in Deutschland seien die Preise an den Strombörsen gesunken. "Da die maximale Einspeisung von Fotovoltaik-Anlagen immer zu den Tagesstunden anfällt, in denen (zur Mittagsstunde) die Nachfrage nach Strom ein sehr hohes Niveau erreicht, wird ein Teil der teuren Spitzenlastkraftwerkskapazität verdrängt", heißt es in der Studie.

Ob die Preissenkungen an den Börsen dann auch beim Konsumenten ankommen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Bereitschaft der Energiekonzerne, dies weiterzugeben, ist enden wollend. Faktum ist, dass vor allem Fotovoltaik weit über den Marktpreis gefördert wird – und das zahlen die Konsumenten. Die Ökostromförderung beträgt derzeit rund 36 Euro pro Haushalt und Jahr. "Das stimmt", meint Anschober, "es darf keine Endlosförderung geben". Die Erneuerbaren müssten schrittweise an die Marktreife geführt werden.