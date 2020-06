Teuerungsdruck lässt etwas nach

In der Eurozone sank die Teuerung im Jänner auf 2,6 Prozent, also deutlich unter den österreichischen Wert. Hintergrund seien Dienstleistungspreise, die in Österreich deutlich stärker angestiegen sind als im Durchschnitt der Eurozone, erläutert Baumgartner. Die Energiepreise hingegen seien hierzulande weniger stark gestiegen. „Vor allem auch wegen der Strompreise, die in Österreich zuletzt stagnierten.“