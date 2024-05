Teuerungswelle: Billige Lebensmittel deutlich teurer geworden

Die Arbeiterkammer Wien hat für ihren AK-Preismonitor die Grundpreise von 40 Lebens- und Reinigungsmitteln des wöchentlichen Bedarfs in sieben Wiener Supermärkten und bei Diskontern (Hofer, Lidl, Penny, Spar, Billa, Billa Plus, Interspar) erhoben und verglichen.

Billigste Drogeriewaren kosten in den Onlineshops von Bipa, DM und Müller im Jahresvergleich April um durchschnittlich 15,1 Prozent weniger. In den Geschäften sind die Preise um durchschnittlich 8,9 Prozent gefallen.

Marken-Drogeriewaren sind zwischen April 2023 und April 2024 im Durchschnitt über die erhobenen Onlineshops von Bipa, DM, Müller, Billa und Interspar um 4,2 Prozent teurer geworden. Marken-Lebensmittel kosten nun über die erhobenen Onlineshops von Billa und Interspar um 7,3 Prozent mehr.

Die AK Wien hat die Preise von jeweils 31 billigsten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs vom 9. bis 18. April in jeweils drei Filialen von Bipa, DM und Müller sowie in deren Onlineshops erhoben. Die AK hat außerdem 31 Marken-Lebensmittel in den Onlineshops von Billa und Interspar am 2. April erhoben sowie vom 2. bis 4. April die Preise von 99 Marken-Drogeriewaren in den Onlineshops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller.