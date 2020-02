Tesla ruft 15.000 Fahrzeuge zurück

Zum aktuellen Kurs ist der Elektroautopionier an der Börse knapp 170 Mrd. Dollar wert. Die Marktkapitalisierung der deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen liegt bei zusammengerechnet 186 Mrd. Dollar und selbst der japanische Hersteller Toyota rückt in Reichweite. Dessen Börsenwert liegt bei 195 Mrd. Dollar. "Vor zwei oder drei Jahren gab es noch Zweifel, ob eine Elektroauto-Ära anbrechen würde", sagte Analyst Kang Dong Jin vom Vermögensverwalter Hyundai Investment. Dank des starken Tesla-Absatzes und der strengeren Abgas-Vorschriften in Europa schwänden diese Zweifel.

Der Börsenwert von Tesla steht im Widerspruch zum Absatz. Die US-Firma verkaufte im vergangenen Jahr gerade einmal 367.500 Fahrzeuge. Der weltgrößte Autobauer Volkswagen setzte dagegen knapp elf Millionen Fahrzeuge ab. VW-Chef Herbert Diess, ein Österreicher, hat das Ziel ausgegeben, den Marktwert des deutschen Konzerns auf 200 Mrd. Euro zu steigern. Die Frage sei allerdings, ob der Wandel zu einem technologie- und softwaregetriebenen Unternehmen schnell genug gelinge. "Wenn wir in unserem jetzigen Tempo weitermachen, wird es sogar sehr eng", ermahnte Diess unlängst das eigene Management. Mit Blick auf den Höhenflug der Tesla-Aktie ergänzte er: "Wir werden wie ein Automobilunternehmen bewertet. Tesla wie ein Tech-Unternehmen."