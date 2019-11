Teslas Model 3 und Model S sind "durchschnittlich zuverlässig"

Tesla-Chef Elon Musk hatte am Dienstag in Deutschland mit der Ankündigung für Aufsehen gesorgt, dass sein Unternehmen die geplante Großfabrik für Europa im Großraum Berlin ansiedeln will. 2021 schon sei der Produktionsstart geplant.

Die Landesregierung in Brandenburg hält den Zeitplan zwar für ehrgeizig. "Risiken in der absoluten Durchführung sehe ich, ehrlich gesagt, gar keine", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Das Schlüsselwort sei "timeline", ob die "Zeitachse, die sich Tesla selber vornehmen wird, hundertprozentig tragen wird".