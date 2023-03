Telefonieren und Internet könnten bald teurer werden

Möchten die Anbieter dieses Recht im Nachhinein im Vertrag verankern, muss dieser verändert werden. Dadurch fällt aber für Konsumentinnen und Konsumenten das Sonderkündigungsrecht weg.

Kosten für Netzausbau

Neben der Teuerung verweisen die Betreiber darauf, dass der Netzausbau Geld kostet. A1 baue die digitale Infrastruktur jedes Jahr um 600 Millionen Euro aus und auch Drei und Magenta seien durch den Ausbau mit hohen Zusatzkosten konfrontiert. Ein wesentlicher Kostenpunkt ist für die Anbieter Energie – laut Drei habe sich die Energiekosten für sie "verdrei- bis vervierfacht", heißt es.

Dazu kommen höhere Mieten für Mobilfunkstationen, Shops und Gehaltskosten. In einem gewissen Ausmaß werden auch diese Kisten, wie in anderen Branchen, an die Kunden weitergegeben.