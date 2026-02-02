Interview

Innovationsexpertin: "Europa arbeitet mit altem Werkzeugkasten"

Sylvia Schwaag Serger
Sylvia Schwaag Serger über Künstliche Intelligenz, Europas Abhängigkeiten und die österreichische Industriestrategie.
Von Patrick Dax
02.02.26, 06:15

Alte Gewissheiten gelten nicht erst seit Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt wurde nicht mehr. „Die Zeit, in der wir leben, ist fundamental anders als das, was wir bisher erlebt haben“, sagt Sylvia Schwaag Serger. Vorangetrieben werden die Veränderungen vor allem durch Technologie,  so die schwedische Expertin. Der KURIER hat mit Schwaag Serger über die Rolle Europas und die Chancen Österreichs gesprochen.  

KURIER: Wir steuern auf eine neue Weltordnung zu. Was bedeutet das konkret? 

Sylvia Schwaag Serger: Wir sehen ein Zusammenwirken zwischen technologischer Disruption, dem Klimawandel und geopolitischer Instabilität. Alles geht miteinander einher. Dazu kommt die Schwächung der Demokratie. Das alles führt dazu, dass wir es mit einer neuen Art von Instabilität zu tun haben und einer neuen Weltordnung, die keiner von uns bisher so richtig begriffen hat.

Der Technologie schreiben Sie eine zentrale Rolle  zu?

Künstliche Intelligenz hat auf viele Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft großen Einfluss. Sie verbreitet sich schnell. Angeführt wird die Entwicklung der Technologie von China und den USA. Zwei Länder mit unterschiedlichen politischen Systemen, die voll aufeinanderprallen. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Wo steht Europa?

Bei Künstlicher Intelligenz geht es um massive Investitionen und Datenmengen, auch der Energiebedarf ist enorm. Europa besteht aus mittelgroßen bis kleinen Ländern. Es ist nicht einfach mitzuhalten. Wir stehen in der KI-Forschung  nicht  schlecht da. Aber wenn es darum geht, die Technologie zu kommerzialisieren, sind Größe und Investitionsstärke entscheidend. Da hat Europa zu kämpfen.

Man hat versucht, die Technologie  zu regulieren. 

Es gibt ein Dilemma, das Collingridge-Dillema genannt wird. Es besagt, dass der Staat ganz am Anfang den größten Einfluss auf neue Technologien hat. Zu dem Zeitpunkt, wo er sie am wenigsten versteht. In der EU wurde versucht, KI zu regulieren, bevor  begriffen wurde, was sie leisten kann. Man war sich  auch nicht bewusst, wie markant sich die Welt verändert. Die USA und China lassen der Technologie hingegen auf unterschiedliche Weise  freien Lauf.

Ist Europa strukturell überhaupt in der Lage, den Herausforderungen einer  neuen Weltordnung  zu begegnen?

Ich sehe Europa  als das einzige Konstrukt, das eine glaubwürdige Antwort auf eine Weltordnung bieten kann, in der  Rechtssicherheit nicht mehr zählt und einzelne Staaten das Weltgeschehen diktieren können. Europa kann zeigen, dass Kapitalismus nachhaltig sein  und  mit Demokratie einhergehen kann. Das ist unsere Verantwortung. Aber wir müssen  viele Dinge fundamental überdenken.

Was zum Beispiel?

Ein Beispiel ist das Einstimmigkeitsverfahren der EU. Man muss es  Mitgliedsstaaten oder Gruppierungen von Mitgliedsstaaten ermöglichen, Dinge auszuprobieren, bei denen man gemeinsam  zu langsam wäre.

Was braucht es, damit Europa bei Technologie wettbewerbsfähig wird?

Infrastruktur ist ein Thema. Ein anderes ist die Nachfrage. Das betrifft auch die öffentliche Beschaffung. Da arbeiten die USA und China effektiv. China hat die öffentliche Nachfrage und eine langfristige strategische technologische Entwicklung mit einem  dynamischen internen Wettbewerb verbunden.

Ist die Beschaffungs- und Beihilfenpolitik in der EU noch zeitgemäß?

Wir befinden uns in einer neuen Weltordnung, arbeiten aber immer noch mit dem alten Werkzeugkasten. Wir müssen  uns neue Instrumente überlegen. Es bringt nichts, wenn jedes einzelne Land das für sich macht, dann wird es ein Wettbewerb zwischen EU–Mitgliedsstaaten. Ein stärkerer Binnenmarkt würde helfen.

In der EU  ist viel von digitaler Souveränität die Rede. 

Es ist nicht immer ein Problem, wenn man von ausländischen Firmen abhängig ist. Schweden hat viele Unicorns (Anm.: Start-ups, die mehr als eine Mrd. Dollar wert sind). Viele bauen auf Technologie auf, die  in den USA entwickelt wurde, aber in  Schweden erfolgreich umgesetzt wurde. Man muss  unterscheiden, von welchen Abhängigkeiten man redet und wann sie problematisch werden.

Wie können problematische Abhängigkeiten bewältigt werden?

Mit Handelsabkommen oder Partnerschaften mit anderen Ländern, die ähnliche Interessen verfolgen. Es geht auch darum, unentbehrlich zu sein. Europa ist bei Produktionstechnologie stark und in einigen Bereichen führend. Da können wir uns auch mit KI einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Österreich hat  eine Industriestrategie verabschiedet und  9 Schlüsseltechnologien definiert.  Bricht man die Summe herunter, stehen für jede über 4 Jahre jährlich  rund 70 Millionen Euro zur Verfügung. Reicht das? 

Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, es gibt ein neues Budget. Es muss die gesamte Regierungsstrategie beeinflussen. Es geht auch um öffentliche Beschaffung, Ausbildung und um  Partnerschaften. Asiatische Länder waren mit ihren Technologieentwicklungsplänen sehr erfolgreich. Da haben die Wissenschafts- und Technologieministerien Pläne gemacht und das Finanzministerium hat danach die Budgets ausgerichtet. Österreich macht das umgekehrt.

In Österreich sind Investitionen in Start-ups eingebrochen. In Schweden war das nicht der Fall. Warum?

In Schweden wird der Großteil der Pensionsgelder in Firmen investiert. Es gibt auch eine kritische Masse an Industrieunternehmen, die die Nachfrage ankurbeln. Das Ökosystem ist entscheidend.

