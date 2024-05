Das Europäische Forum Alpbach ist um eine wichtige Veranstaltung ärmer. Die stets sehr prominent besetzten Technologiegespräche, die seit 1983 vom Austrian Institute of Technology (AIT) gemeinsam mit Partnern im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach ausgerichtet wurden, finden nicht mehr in Tirol statt. Erste Berichte darüber von Anfang März wurden am Dienstag vom AIT in einer Pressekonferenz konkretisiert.

Die Veranstaltung der heimischen Wissenschafts-Community wird heuer unter dem Namen „Technology Talks Austria“ am 12. und 13. September im Wiener Museumsquartier stattfinden. Und zwar im Anschluss an das FFG-Forum am 11. September. In den Folgejahren ist eine Rotation zu anderen zentralen Orten Österreichs geplant.