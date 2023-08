Van der Bellen bei Forum Alpbach: Europa-Ode und Populisten-Warnung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der "Austria in Europe Days" des Europäischen Forum Alpbach mit einer Ode an Europa und einer Warnung vor "Populisten" aufgewartet. Er bezeichnete Europa als "konstruktive und wohlwollende Weltmacht", die "alles verteidigen" müsse, "was unsere Position schwächen könnte." Sloweniens Präsidentin Nataša Pirc Musar wünschte sich indes mehr Anstrengung der Westbalkanstaaten für einen EU-Beitritt.

Van der Bellen machte Europa eine regelrechte Liebeserklärung und meinte, dass Europa ein "Vorbild" sein könne, das beweise: "Es gibt einen Weg in die Zukunft." Und dies "in einer Zeit des grassierenden Nihilismus und Fatalismus". Der Bundespräsident sah Europas Zukunft nicht im "Weg der Extreme. Es ist nicht der Weg des rücksichtslosen, ausbeuterischen Kapitalismus" und auch nicht jener "des blinden Nationalismus, der nur nach hinten schaut." Stattdessen wünschte sich das Staatsoberhaupt die Zukunft des Kontinents etwa als "gebildet, zuversichtlich, mitfühlend, inklusiv und feministisch."

