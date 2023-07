Van der Bellen kritisiert Parteien: "Normal"-Debatte fördert Zerbrechen der Gesellschaft

Ohne Parteinamen zu nennen warnte Van der Bellen vor dem Populismus: "Manche politischen Akteure, so scheint es, haben die Hoffnung verloren, dass man mit sachbezogenen Argumenten und inhaltlichen Konzepten durchkommt." Sie würden stattdessen an die Kraft des Populismus glauben. "Aber Populismus ist nicht daran interessiert, Lösungen zu finden. Populismus will trennen, will ausgrenzen - die da oben, wir da unten." Er appelliert an alle im "politischen Stadtviertel": "Hören Sie auf damit! Kämpfen Sie um die besten Lösungen!"