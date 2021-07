Techno-Boom: Das Futter für "Einhörner" wird knapp

Skepsis ist dennoch angebracht: Die Rechnung geht für die Investoren nämlich nur dann auf, wenn sie ihre Anteile am Ende über die Börse versilbern. Jene, die sehr spät eingestiegen sind, könnten um einen Teil ihres Geldes umfallen. An den Börsen bläst Newcomern derzeit nämlich eine steife Brise entgegen. Der französische Musikdienst Deezer, der am Freitag in Paris an die Börse gehen und 400 Millionen Euro erlösen wollte, machte in letzter Minute einen Rückzieher.

Weitere Bewährungsproben stehen kurz bevor: Twitter-Gründer Jack Dorsey will mit dem Bezahlservice-Dienstleister Square angeblich 2,5 Milliarden Dollar einspielen. Experten zweifeln, dass die Rechnung aufgeht.

Auch der Berliner Lebensmittel-Lieferant HelloFresh machte am Mittwoch seine Börsenpläne offiziell. Laut Insidern geht es um bis zu 500 Millionen Euro. HelloFresh hat in neun Monaten knapp 200 Millionen Euro umgesetzt, dabei aber 58 Millionen Euro Verlust geschrieben: ein tiefrotes Einhorn.