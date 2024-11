TCG Unitech: 882 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet

„Die TCG Unitech-Gruppe treibt die Entwicklung der weltweiten Leichtmetall- und Kunststoffindustrie mit überzeugter Innovationsarbeit und hochkomplexen Produkten voran“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir streben danach, die Grenzen der Technologie auszureizen und neue Maßstäbe für Leichtbau und Funktionalität zu setzen. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Produktion hochfunktionaler und leichter Bauteile aus Aluminium, Magnesium und Kunststoff. Die Eigenschaften „Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit“ bleiben dabei unser unverrückbares Fundament, und die daraus resultierenden Vorteile geben wir an unsere Partner weiter.“

Hintergrund ist ein Streit um die Erhöhung der Löhne und Gehälter. Dem Vernehmen nach will das Management eine Erhöhung um 4,8 Prozent nach dem Kollektivvertrag der Metallindustrie verhindern. Das Unternehmen will nun mit den betroffenen Mitarbeitern Einzelvereinbarungen samt Lohnverzicht verhandeln.

Jetzt ist beim Automobilindustrie-Zulieferer TCG Unitech Feuer am Dach. Das Unternehmen hat 882 der 960 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten.

"Das Frühwarnsystem im Sinne des Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG) verpflichtet den Arbeitgeber, die Auflösungs- bzw. Kündigungsabsicht von Arbeitsverhältnissen der standortzuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservices (AMS) schriftlich anzuzeigen und mit dem Ausspruch der Kündigungen mindestens 30 Tage zuzuwarten", so die WKO. 2Zu den die Anzeigepflicht auslösenden Auflösungsarten zählen Arbeitgeberkündigungen und einvernehmliche Lösungen, sofern die Initiative vom Arbeitgeber ausgeht. Nicht erfasst sind Auflösungen in der Probezeit, Arbeitnehmerkündigungen, Endigungen durch Zeitablauf und Beendigungen von Arbeitsverhältnissen durch gerechtfertigte Entlassung oder unberechtigten vorzeitigen Austritt:2

Seit 2018 gehört TCG Unitech zur Gnutti Carlo-Gruppe. TCG Unitech betreibt vier Werke in Kirchdorf (2), in Micheldorf (1) und in Rohr im Kremstal (1). Laut Firmencompass hat TCG im Vorjahr rund 216,5 Millionen Euro umgesetzt.