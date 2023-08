Tax Freedom Day: Bis zu diesem Tag arbeiten Sie 2023 für den Staat

Die Verschiebung des Tax Freedom Days

In den letzten Jahren hat sich der Tax Freedom Day in Österreich deutlich nach hinten verschoben. 2020 fand er am 31. Juli statt, 2021 am 8. August und 2022 am 14. August. "Die Abweichungen zu den im jeweiligen Jahr veröffentlichten Terminen liegen sowohl an Datenrevisionen als auch der Unsicherheit der Prognosedaten", erklärt Martin Gundinger, der den Tax Freedom Day berechnet hat. Der Tax Freedom Day 2023 zeigt eine weitere Verschiebung nach hinten im Vergleich zu den Vorjahren, was unter anderem mit den wirtschaftlichen Umständen nach der Pandemie und der Energiepolitik zusammenhängt.

