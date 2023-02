IT-Panne löst Chaos auf deutschen Flughäfen aus

Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der AUA-Mutter Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit in der Früh waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit.

Krisenstab eingerichtet

Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Info