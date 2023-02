ITA Airways: Mitarbeiter kündigten viertägigen Streik an

Die ITA Airways war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Coronakrise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seit seinem Start ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Sie hat in ihrem Stammland Italien einen Marktanteil von rund 20 Prozent.