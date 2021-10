Alitalia-Nachfolgegesellschaft "ITA Airways" nimmt Betrieb auf

Die Alitalia-Nachfolgegesellschaft Italia Aereo Trasporto (ITA) hat am Freitag den Betrieb aufgenommen und ihren neuen Namen "ITA Airways" vorgestellt. Die Gesellschaft übernahm die Marke Alitalia für 90 Mio. Euro. Der Preis liegt weit unter den 290 Mio. Euro, die als Verhandlungsbasis für die Versteigerung der Marke gedient hatten.

Farben beibehalten

"Das ist ein Name, die in die Zukunft blickt, jedoch auch an der Vergangenheit festhält. Wir haben Alitalias Farben im Logo bewahrt", so der Chef der Fluggesellschaft Fabio Lazzerini. Die neue Fluggesellschaft nimmt den Betrieb inmitten der Proteste tausender Alitalia-Arbeitnehmer auf, die ihren Job verloren haben. Unter anderem hatten gekündigte Alitalia-Beschäftigte am Freitag auf dem Flughafen Rom Fiumicino protestiert. Die neue Airline startet mit lediglich 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Alitalia hatte zuletzt noch 10.500 Personen beschäftigt.