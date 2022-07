Tausende Gaskunden in der Steiermark erhalten neue Verträge

Wegen neuer Geschäftsbedingungen erhalten Tausende steirische Gas-Kunden dieser Tage einen Brief von ihrem Gasversorger. Wie die Kleine Zeitung am Dienstag berichtet, sei man zu Tarif-Anpassungen gezwungen, hieß es bei der Energie Steiermark, da der Gaspreisindex seit 2020 und rund 600 Prozent gestiegen sei. Die Einkaufspreise gebe man nicht zu hundert Prozent an Kunden weiter, hieß es. Ein Anbieter-Wechsel bietet kaum Sparmöglichkeiten.

Die Energie Steiermark und die Energie Graz erhöhen etwa ihre Fernwärmetarife um bis zu 50 Prozent. Die Gastarife steigen ebenfalls mit 1. September um rund 58 Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Gas-Jahresverbrauch von 7.500 Kilowattstunden kommt das auf monatlich etwa 29 Euro mehr.

60.000 Betroffene

In den Verständigungsschreiben für rund 60.000 Betroffene informieren die Energie Steiermark und die Energie Graz, dass ihr bisher gültiger Gasabnahmevertrag mit 31. August auslaufen und damit gekündigt wird. Teil des Schreibens ist auch ein neuer Liefervertrag. Im Gegensatz zu bisherigen Preiserhöhungen muss diesmal eine aktive Zustimmung in Form des Abschlusses eines neuen Liefervertrages seitens des Kunden erfolgen.

Das ist sowohl auf dem Postweg, telefonisch als auch elektronisch via E-Mail und Website möglich, alle Informationen seien in dem Schreiben enthalten, wie Urs Harnik, Sprecher der Energie Steiermark, betonte. Das Prinzip, wer schweigt, stimmt zu, gelte nicht. Wer nicht reagiere, laufe Gefahr, ab September nicht mehr beliefert zu werden. "Wir werden im August noch einmal Erinnerungsschreiben an alle Betroffenen richten", sagte Harnik.

Gesetzlich geregelt

Im Gegensatz zu Strom gebe es bei Gas derzeit noch keine eindeutige gesetzliche Regelung für Preisänderungen. Zum anderen "setzen wir diese Anpassung des Energiepreises anhand einer ganzheitlichen Tarifumstellung um, die auch neue AGB samt Änderungen des künftigen Preisanpassungsmechanismus enthält", sagte der Energie Steiermark-Sprecher.

Die Arbeiterkammer hat sich der Sache angenommen und bietet wie die Energie Steiermark Beratung an. Wer den angebotenen Vertrag nicht annehmen möchte, sollte laut AK dies mindestens drei Wochen vor dem Vertragsablauf dem Anbieter mitteilen. In diesem Fall muss man sich selbst einen anderen Anbieter suchen. Ein Preisvergleich findet sich auf der Website der Regulierungsbehörde E-Control.

Hotline für die Annahme des neuen Gastarifs der Energie Steiermark: 0800/31 03 03

Bei der Energie Graz: 0316/80 57 1857