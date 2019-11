Tata Steel streicht 3.000 Jobs in Europa

Der indische Stahlkonzern Tata Steel streicht bis zu 3.000 Stellen in Europa. Damit reagiere der Konzern auf die schwache Nachfrage in Europa und die globalen Überkapazitäten in Verbindung mit Handelskonflikten, teilte das Unternehmen in der Nacht zu Dienstag in Mumbai mit. Deshalb werde der europäische Markt derzeit von überschüssigem Stahl überschwemmt.

Brexit zusätzliche Belastung

Im ersten Geschäftshalbjahr (per Ende September) hat Tata in Europa einen herben Gewinnbruch wegstecken müssen. Tata Steel betreibt Fabriken sowohl in den Niederlanden als auch in Großbritannien, wo der Brexit eine zusätzliche Belastung darstellt.