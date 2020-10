Swarovski-Mitarbeiter am Groß-Bildschirm über Kündigung informiert

Am Montag wurden in der Swarvoski-Zentrale in Wattens jene 1.000 Beschäftigten informiert, die bis Jahresende ihren Job verlieren sollen. Laut Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl (ÖVP) berichten Betroffene nun von „haarsträubenden Kündigungsmethoden“. Er kritisiert: „Nach außen hin gibt man sich sozial, nach innen zeigt man das wahre Gesicht.“

Er macht das an Organigrammen fest, die nach dem schwarzen Montag auf Infoscreens im Unternehmen eingeblendet worden sein sollen: „Die Namen derjenigen, die bleiben können, stehen in einem grünen Feld, die, die gehen müssen, in einem roten. Ich habe selten etwas derartig niveauloses gesehen“, so Zangerl.