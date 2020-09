350 Swarovski-Mitarbeiter bei Mahnwache

Bekenntnis zu Wattens

Die Gerüchte über eine mögliche, schrittweise Abwanderung in die Schweiz oder gar Schließung des Standortes wurden von der Geschäftsführung erneut "klar zurückgewiesen". "Auch das Vehikel, welches die Gruppe zukünftig bündelt, wird weiterhin den Sitz in Tirol haben", hieß es in einer Aussendung. An den Plänen zur Überarbeitung der rechtlichen Struktur des Unternehmens sowie der bereits gestarteten strategischen Neuausrichtung soll festgehalten werden.